На прикордонні Чернігівської області будують фортифікації на випадок нового вторгнення
На прикордонні Чернігівської області протягом кількох місяців будуються оборонні рубежі та створюють систему інженерних загороджень на випадок нового наступу окупантів.
Джерело: Оперативне командування "Північ"
Дослівно: "На прикордонні Чернігівської області уже протягом кількох місяців тривають роботи з фортифікаційного укріплення.
Будуються оборонні рубежі та створюється система інженерних загороджень. Зводяться опорні пункти проміжної смуги оборони".
Деталі: Повідомляється, що військові працюють спільно з цивільними будівельками та інженерами.
Та запевняють, що уже наявні фортифікації зможуть значно уповільнити ворога, якщо той знову плануватиме наступ.
Ситуація на північному кордоні – стабільна. Обстановка залишається контрольованою.
Що було раніше: Активніше про фортифікафії почали розмовляти в кінці 2023 року, а в березні 2024 року президент заявив, що Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалися, зокрема, питання фортифікаційних укріплень і виробництва зброї.
- Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 грудня виділив понад 788 млн грн на фортифікаційні укріплення та розмінування територій.
- Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій ішлося про будівництво фортифікацій. Зокрема, за підсумками Ставки, Зеленський заявив, що Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги.
- 11 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил. Наєв часто інформував про ситуацію в Північній операційній зоні.