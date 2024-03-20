На прикордонні Чернігівської області будують фортифікації на випадок нового вторгнення

На прикордонні Чернігівської області протягом кількох місяців будуються оборонні рубежі та створюють систему інженерних загороджень на випадок нового наступу окупантів.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "На прикордонні Чернігівської області уже протягом кількох місяців тривають роботи з фортифікаційного укріплення.

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Будуються оборонні рубежі та створюється система інженерних загороджень. Зводяться опорні пункти проміжної смуги оборони".

Деталі: Повідомляється, що військові працюють спільно з цивільними будівельками та інженерами.

Та запевняють, що уже наявні фортифікації зможуть значно уповільнити ворога, якщо той знову плануватиме наступ.

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Ситуація на північному кордоні – стабільна. Обстановка залишається контрольованою.

Що було раніше: Активніше про фортифікафії почали розмовляти в кінці 2023 року, а в березні 2024 року президент заявив, що Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги.

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