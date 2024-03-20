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На прикордонні Чернігівської області будують фортифікації на випадок нового вторгнення

Альона Мазуренко Середа, 20 березня 2024, 13:40
На прикордонні Чернігівської області будують фортифікації на випадок нового вторгнення
фото: ОК "Північ"

На прикордонні Чернігівської області протягом кількох місяців будуються оборонні рубежі та створюють систему інженерних загороджень на випадок нового наступу окупантів. 

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "На прикордонні Чернігівської області уже протягом кількох місяців тривають роботи з фортифікаційного укріплення.

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Будуються оборонні рубежі та створюється система інженерних загороджень. Зводяться опорні пункти проміжної смуги оборони".

Деталі: Повідомляється, що військові працюють спільно з цивільними будівельками та інженерами.

 

Та запевняють, що уже наявні фортифікації зможуть значно уповільнити ворога, якщо той знову плануватиме наступ.

ВІДЕО ДНЯ

Ситуація на північному кордоні – стабільна. Обстановка залишається контрольованою.

 

Що було раніше: Активніше про фортифікафії почали розмовляти в кінці 2023 року, а в березні 2024 року президент заявив, що Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги.

 
 
 
 

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалися, зокрема, питання фортифікаційних укріплень і виробництва зброї.
  • Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 грудня виділив понад 788 млн грн на фортифікаційні укріплення та розмінування територій.
  • Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій ішлося про будівництво фортифікацій. Зокрема, за підсумками Ставки, Зеленський заявив, що Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги.
  • 11 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил. Наєв часто інформував про ситуацію в Північній операційній зоні.

Теми: війнакордонЧернігівська областьПрикордонна служба
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