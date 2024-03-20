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На пограничье Черниговской области строят фортификации на случай нового вторжения

Алена МазуренкоСреда, 20 марта 2024, 13:40
На пограничье Черниговской области строят фортификации на случай нового вторжения
фото: ОК "Північ"

На границе Черниговской области в течение нескольких месяцев строятся оборонительные рубежи и создают систему инженерных заграждений на случай нового наступления оккупантов.

Источник: Оперативное командование "Північ"

Дословно: "На границе Черниговской области уже в течение нескольких месяцев продолжаются работы по фортификационному укреплению.

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Строятся оборонительные рубежи и создается система инженерных заграждений. Возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны".

Детали: Сообщается, что военные работают совместно с гражданскими строителями и инженерами.

 

Уверяют, что уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага, если тот снова будет планировать наступление.

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Ситуация на северной границе - стабильная. Обстановка остается контролируемой.

 

Что было раньше: Активнее о фортификации начали разговаривать в конце 2023 года, а в марте 2024 года президент заявил, что Украина строит 2000 километров фортификаций в три полосы.

 
 
 
 

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались, в частности, вопросы фортификационных укреплений и производства оружия.
  • Кабинет министров на внеочередном заседании 7 декабря выделил более 788 млн грн на фортификационные укрепления и разминирование территорий.
  • Президент Владимир Зеленский 11 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой речь шла о строительстве фортификаций. В частности, по итогам Ставки, Зеленский заявил, что Украина строит 2000 километров фортификаций в три полосы.
  • 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил. Наев часто информировал о ситуации в Северной операционной зоне.

Темы: войнаграницаЧерниговская областьПограничная служба
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