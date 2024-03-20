На пограничье Черниговской области строят фортификации на случай нового вторжения

На границе Черниговской области в течение нескольких месяцев строятся оборонительные рубежи и создают систему инженерных заграждений на случай нового наступления оккупантов.

Источник: Оперативное командование "Північ"

Дословно: "На границе Черниговской области уже в течение нескольких месяцев продолжаются работы по фортификационному укреплению.

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Строятся оборонительные рубежи и создается система инженерных заграждений. Возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны".

Детали: Сообщается, что военные работают совместно с гражданскими строителями и инженерами.

Уверяют, что уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага, если тот снова будет планировать наступление.

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Ситуация на северной границе - стабильная. Обстановка остается контролируемой.

Что было раньше: Активнее о фортификации начали разговаривать в конце 2023 года, а в марте 2024 года президент заявил, что Украина строит 2000 километров фортификаций в три полосы.

Напомним: