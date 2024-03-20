На пограничье Черниговской области строят фортификации на случай нового вторжения
На границе Черниговской области в течение нескольких месяцев строятся оборонительные рубежи и создают систему инженерных заграждений на случай нового наступления оккупантов.
Источник: Оперативное командование "Північ"
Дословно: "На границе Черниговской области уже в течение нескольких месяцев продолжаются работы по фортификационному укреплению.
Строятся оборонительные рубежи и создается система инженерных заграждений. Возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны".
Детали: Сообщается, что военные работают совместно с гражданскими строителями и инженерами.
Уверяют, что уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага, если тот снова будет планировать наступление.
Ситуация на северной границе - стабильная. Обстановка остается контролируемой.
Что было раньше: Активнее о фортификации начали разговаривать в конце 2023 года, а в марте 2024 года президент заявил, что Украина строит 2000 километров фортификаций в три полосы.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались, в частности, вопросы фортификационных укреплений и производства оружия.
- Кабинет министров на внеочередном заседании 7 декабря выделил более 788 млн грн на фортификационные укрепления и разминирование территорий.
- Президент Владимир Зеленский 11 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой речь шла о строительстве фортификаций. В частности, по итогам Ставки, Зеленский заявил, что Украина строит 2000 километров фортификаций в три полосы.
- 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил. Наев часто информировал о ситуации в Северной операционной зоне.