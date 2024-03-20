Росія знову обстріляла центр Херсона: є постраждала

Російські війська здійснили черговий обстріл центральної частини Херсона, внаслідок чого отримала травми жінка.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок недавнього обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ отримала травми 51-річна жінка".

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Деталі: За словами Мрочка, у постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Пораненій надано медичну допомогу. Від госпіталізації жінка відмовилась.

Що передувало: Уночі 18 березня російські загарбники обстріляли один із мікрорайонів Херсона − у результаті влучання боєприпаса горів житловий 5-поверховий будинок. Протягом тієї доби Херсонську міську територіальну громаду росіяни обстріляли 17 разів.