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Россия снова обстреляла центр Херсона: есть пострадавшая

Евгений КизиловСреда, 20 марта 2024, 16:16
Россия снова обстреляла центр Херсона: есть пострадавшая
Иллюстративное фото. Источник: Getty Images

Российские войска совершили очередной обстрел центральной части Херсона, в результате чего получила травмы женщина.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "В результате недавнего обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск получила травмы 51-летняя женщина".

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Детали: По словам Мрочко, у пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Раненой оказана медицинская помощь. От госпитализации женщина отказалась.

Что предшествовало: Ночью 18 марта российские захватчики обстреляли один из микрорайонов Херсона - в результате попадания боеприпаса горел жилой 5-этажный дом. В течение тех суток Херсонскую городскую территориальную общину россияне обстреляли 17 раз.

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Темы: Херсонракетный ударжертвывойна
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