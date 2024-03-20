Россия снова обстреляла центр Херсона: есть пострадавшая

Российские войска совершили очередной обстрел центральной части Херсона, в результате чего получила травмы женщина.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "В результате недавнего обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск получила травмы 51-летняя женщина".

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Детали: По словам Мрочко, у пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Раненой оказана медицинская помощь. От госпитализации женщина отказалась.

Что предшествовало: Ночью 18 марта российские захватчики обстреляли один из микрорайонов Херсона - в результате попадания боеприпаса горел жилой 5-этажный дом. В течение тех суток Херсонскую городскую территориальную общину россияне обстреляли 17 раз.