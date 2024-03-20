Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський поговорив із Моді та подякував йому за підтримку цілісності України

Євген КізіловСереда, 20 березня 2024, 16:35
Зеленський поговорив із Моді та подякував йому за підтримку цілісності України
Нарендра Моді. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Також український лідер подякував Моді за гуманітарну допомогу та активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників.

Реклама:

Зеленський підкреслив важливість участі Індії у швейцарському саміті миру.

Пряма мова: "Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії".

Деталі: Також сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі (Індія) найближчим часом.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Зеленського, Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією.

Він додав, що також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти.

Що передувало: У травні 2023 року Зеленський зустрічався з Моді в Японії. Вони говорили тоді про гуманітарне розмінування та мобільні шпиталі, які потрібні Україні.

Теми: ІндіяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Індія
Представниця Чехії отримала титул Міс Світу 2024
В Індії викрили мережу, яка заманювала громадян до РФ на війну проти України – ЗМІ
Spiegel: Німеччина вмовляє Індію передати снаряди, які б допомогли Україні
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: