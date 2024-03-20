Зеленський поговорив із Моді та подякував йому за підтримку цілісності України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Також український лідер подякував Моді за гуманітарну допомогу та активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників.

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Зеленський підкреслив важливість участі Індії у швейцарському саміті миру.

Пряма мова: "Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії".

Деталі: Також сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі (Індія) найближчим часом.

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За словами Зеленського, Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією.

Він додав, що також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти.

Що передувало: У травні 2023 року Зеленський зустрічався з Моді в Японії. Вони говорили тоді про гуманітарне розмінування та мобільні шпиталі, які потрібні Україні.