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Зеленский поговорил с Моди и поблагодарил его за поддержку целостности Украины

Евгений КизиловСреда, 20 марта 2024, 16:35
Зеленский поговорил с Моди и поблагодарил его за поддержку целостности Украины
Нарендра Моди. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Также украинский лидер поблагодарил Моди за гуманитарную помощь и активное участие представителей Индии во встречах на уровне советников.

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Зеленский подчеркнул важность участия Индии в швейцарском саммите мира.

Прямая речь: "Для нас важно, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии".

Детали: Также стороны обсудили развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели (Индия) в ближайшее время.

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По словам Зеленского, Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией, в частности в аграрном экспорте, в сотрудничестве в авиационной отрасли и торговле фармацевтической и промышленной продукцией.

Он добавил, что также Украина будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения.

Что предшествовало: В мае 2023 года Зеленский встречался с Моди в Японии. Они говорили тогда о гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, которые нужны Украине.

Темы: ИндияЗеленский
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