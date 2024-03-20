Смертельний удар РФ по Харкову: правоохоронці назвали тип ракети

Російський удар по Харкову, який забрав життя п'ятьох українців, був здійснений ракетою Х-35.

Джерело: начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко у Facebook, очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у коментарі "Суспільному"

Деталі: Спершу Фільчаков повідомив, що слідчі та працівники прокуратури знайшли на місці влучання уламки ракети, якою було завдано смертельного удару по місту. Вони проаналізували їх і дійшли попереднього висновку, що це – ракета Х-59.

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Проте пізніше Тимошко уточнив інформацію. За його словами, вибухотехніки поліції дійшли висновку, що удар будо завдано протикарабельною ракетою Х-35.

Фільчаков розповів також, що пошуково-рятувальна операція триває, під завалами можуть лишатися 10 працівників підприємства, у яке влучили росіяни.

Уламки ракети, знайдені на місці удару. Фото: скриншот відео "Суспільного"

Що передувало: Російські війська 20 березня вдарили по одному з районів Харкова. Наразі відомо про п'ятьох загиблих і вісьмох поранених внаслідок ворожої атаки.