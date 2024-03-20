Смертельный удар РФ по Харькову: правоохранители назвали тип ракеты

Российский удар по Харькову, который унес жизни пятерых украинцев, был осуществлен ракетой Х-35.

Источник: начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook, глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии "Суспільному"

Детали: Сначала Фильчаков сообщил, что следователи и работники прокуратуры нашли на месте попадания обломки ракеты, которой был нанесен смертельный удар по городу. Они проанализировали их и пришли к предварительному выводу, что это - ракета Х-59.

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Однако позже Тимошко уточнил информацию. По его словам, взрывотехники полиции пришли к выводу, что удар был нанесен противокарабельной ракетой Х-35.

Фильчаков рассказал также, что поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться 10 работников предприятия, в которое попали россияне.

Обломки ракеты, найденные на месте удара. Фото: скриншот видео "Суспільного"

Что предшествовало: Российские войска 20 марта ударили по одному из районов Харькова. На данный момент известно о пяти погибших и восьми раненых в результате вражеской атаки.