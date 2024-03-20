Удар росіян по Харкову: 5 людей вважаються зниклими безвісти

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що після удару росіян по Харкову 20 березня 5 людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова: "На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник без вісти".

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Деталі: За його словами, їхні особи встановлені, але самі вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих.

Терехов додав, що наразі пожежу майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі.

Що було раніше: Російські війська 20 березня вдарили по одному з районів Харкова, в результаті чого загинуло 5 людей і 9 людей постраждало.