Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Харкову: 5 людей вважаються зниклими безвісти

Станіслав ПогоріловСереда, 20 березня 2024, 23:07
Удар росіян по Харкову: 5 людей вважаються зниклими безвісти
Фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що після удару росіян по Харкову 20 березня 5 людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова: "На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник без вісти".

Реклама:

Деталі: За його словами, їхні особи встановлені, але самі вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих.

Терехов додав, що наразі пожежу майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі.

Що було раніше: Російські війська 20 березня вдарили по одному з районів Харкова, в результаті чого загинуло 5 людей і 9 людей постраждало.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Харків
Зеленський про удар РФ по Харкову: Україна ще більш влучно відповідатиме
Армія РФ завдала удару по Харкову: кількість загиблих зросла до п'яти
Смертельний удар РФ по Харкову: правоохоронці назвали тип ракети
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: