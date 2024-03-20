Удар россиян по Харькову: 5 человек считаются пропавшими без вести
Среда, 20 марта 2024, 23:07
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после удара россиян по Харькову 20 марта 5 человек считаются пропавшими без вести.
Источник: Терехов в Telegram
Прямая речь: "В дополнение к пяти погибшим имеем еще столько же тех, кто пропал без вести".
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Детали: По его словам, их личности установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших.
Терехов добавил, что сейчас пожар почти ликвидирован, есть только тление в пострадавшем здании.
Что предшествовало: Российские войска 20 марта ударили по одному из районов Харькова, в результате чего погибло 5 человек и 9 людей пострадали.
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