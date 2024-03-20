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Удар россиян по Харькову: 5 человек считаются пропавшими без вести

Станислав ПогориловСреда, 20 марта 2024, 23:07
Удар россиян по Харькову: 5 человек считаются пропавшими без вести
Фото: ДСНС

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после удара россиян по Харькову 20 марта 5 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь: "В дополнение к пяти погибшим имеем еще столько же тех, кто пропал без вести".

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Детали: По его словам, их личности установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших.

Терехов добавил, что сейчас пожар почти ликвидирован, есть только тление в пострадавшем здании.

Что предшествовало: Российские войска 20 марта ударили по одному из районов Харькова, в результате чего погибло 5 человек и 9 людей пострадали.

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Темы: Харьковжертвывойна
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