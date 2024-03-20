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Зеленський обговорив з Салліваном оборонну взаємодію

Станіслав ПогоріловСереда, 20 березня 2024, 23:32
Зеленський обговорив з Салліваном оборонну взаємодію
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський увечері 20 березня зустрівся з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном та обговорив з ним оборонну взаємодію.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дуже змістовна, цілком конкретна розмова і про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти".

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Деталі: Він подякував за підтримку України та вказав на важливість того, щоб американське лідерство залишалося міцним у захисті міжнародного правопорядку.

При цьому він підкреслив, що правитель Росії Володимир путні повинен програти у війні проти України. "Коли він (Путін) програє, демократичний світ отримає хорошу перспективу на покоління вперед", - зазначив президент.

Що було раніше: 20 березня Салліван, який перебуває в Києві, заявив, що Україна переможе, якщо вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною. Водночас він не згадав серед умов перемоги відновлення її територіальної цілісності.

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Теми: ЗеленськийСШАУкраїнавійна
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