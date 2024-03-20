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Зеленский обсудил с Салливаном оборонное взаимодействие

Станислав ПогориловСреда, 20 марта 2024, 23:32
Зеленский обсудил с Салливаном оборонное взаимодействие
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский вечером 20 марта встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил с ним оборонное взаимодействие.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Очень содержательный, вполне конкретный разговор и об оборонном взаимодействии, и о совместных политических результатах, которых должны достичь".

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Детали: Он поблагодарил за поддержку Украины и указал на важность того, чтобы американское лидерство оставалось прочным в защите международного правопорядка.

При этом он подчеркнул, что правитель России Владимир Путин должен проиграть в войне против Украины. "Когда он (Путин) проиграет, демократический мир получит хорошую перспективу на поколение вперед", - отметил президент.

Что предшествовало: 20 марта Салливан, который находится в Киеве, заявил, что Украина победит, если выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. При этом он не упомянул среди условий победы восстановление ее территориальной целостности.

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Темы: ЗеленскийСШАУкраинавойна
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