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Шмигаль: Канада виділила Україні $1,5 млрд, щоб покрити дефіцит бюджету

Олена ІвашківЧетвер, 21 березня 2024, 00:13
Шмигаль: Канада виділила Україні $1,5 млрд, щоб покрити дефіцит бюджету
Денис Шмигаль і Джастін Трюдо, фото: Телеграм Шмигаля

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. 

Джерело: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: За його словами, ці кошти, допоможуть Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям. 

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Шмигаль підкреслив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

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Теми: Шмигаль Канада
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