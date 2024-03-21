Шмигаль: Канада виділила Україні $1,5 млрд, щоб покрити дефіцит бюджету
Четвер, 21 березня 2024, 00:13
Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США.
Джерело: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram
Деталі: За його словами, ці кошти, допоможуть Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.
Реклама:
Шмигаль підкреслив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 7 млрд канадських доларів.
Нагадаємо:
- У середу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя.
ВІДЕО ДНЯ