Шмигаль: Канада виділила Україні $1,5 млрд, щоб покрити дефіцит бюджету

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США.

Джерело: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: За його словами, ці кошти, допоможуть Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.

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Шмигаль підкреслив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

Нагадаємо:

У середу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя.