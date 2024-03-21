Шмыгаль: Канада выделила Украине $1,5 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета
Четверг, 21 марта 2024, 00:13
Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США.
Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram
Детали: По его словам, эти средства помогут Правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам.
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Шмыгаль подчеркнул, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 млрд канадских долларов.
Напомним:
- В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал рабочий визит в Брюссель.
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