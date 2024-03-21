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Шмыгаль: Канада выделила Украине $1,5 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета

Алена ИвашкивЧетверг, 21 марта 2024, 00:13
Шмыгаль: Канада выделила Украине $1,5 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета
Денис Шмыгаль и Джастин Трюдо, фото: Телеграм Шмыгаля

Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США. 

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: По его словам, эти средства помогут Правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам. 

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Шмыгаль подчеркнул, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 млрд канадских долларов.

Напомним:

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Темы: ШмыгальКанада
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