Шмыгаль: Канада выделила Украине $1,5 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета

Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд долларов США.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: По его словам, эти средства помогут Правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам.

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Шмыгаль подчеркнул, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 млрд канадских долларов.

Напомним:

В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал рабочий визит в Брюссель.