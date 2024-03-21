Шмигаль: немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей до лав ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей до лав Збройних сил України.

Джерело: Шмигаль в інтерв'ю Bloomberg

Деталі: За його словами, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння.

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Прем'єр подякував ЄС, МВФ та союзникам з "Групи семи" за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дозволило бюджету "вижити в першому півріччі". Україна розраховує на пакет США у другій половині року, сказав Шмигаль.

Пряма мова: "Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії".

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