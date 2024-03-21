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Шмигаль: немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей до лав ЗСУ

Олена ІвашківЧетвер, 21 березня 2024, 01:39
Шмигаль: немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей до лав ЗСУ
Денис Шмигаль. Фото Дмитра Ларіна, УП

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей до лав Збройних сил України.

Джерело: Шмигаль в інтерв'ю Bloomberg

Деталі: За його словами, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння.

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Прем'єр подякував ЄС, МВФ та союзникам з "Групи семи" за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дозволило бюджету "вижити в першому півріччі". Україна розраховує на пакет США у другій половині року, сказав Шмигаль.

Пряма мова: "Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії".

Передісторія: 

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  • У грудні військові на одній з ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.
  • В Міністерстві оборони України заявили, що планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.

Теми: мобілізаціяШмигаль
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