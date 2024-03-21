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Шмыгаль: нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды ВСУ

Алена ИвашкивЧетверг, 21 марта 2024, 01:39
Шмыгаль: нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды ВСУ
Денис Шмигаль. Фото Дмитрия Ларина, УП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины.

Источник: Шмыгаль в интервью Bloomberg

Детали: По его словам, оценка показала, что такой масштаб мобилизации не является необходимым, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступление вооружения.

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Премьер поблагодарил ЕС, МВФ и союзников из "Группы семи" за предоставление крайне необходимого финансирования в этом году, что позволило бюджету "выжить в первом полугодии". Украина рассчитывает на пакет США во второй половине года, сказал Шмыгаль.

Прямая речь: "Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракет дальнего и среднего радиуса действия".

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Темы: мобилизацияШмыгаль
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