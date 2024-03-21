Шмыгаль: нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды ВСУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины.
Источник: Шмыгаль в интервью Bloomberg
Детали: По его словам, оценка показала, что такой масштаб мобилизации не является необходимым, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступление вооружения.
Премьер поблагодарил ЕС, МВФ и союзников из "Группы семи" за предоставление крайне необходимого финансирования в этом году, что позволило бюджету "выжить в первом полугодии". Украина рассчитывает на пакет США во второй половине года, сказал Шмыгаль.
Прямая речь: "Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракет дальнего и среднего радиуса действия".
Предыстория:
- В декабре военные на одной из ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается, сообщил президент Владимир Зеленский.
- В Министерстве обороны Украины заявили, что планируют открыть в первом полугодии 2024 года 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.