Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Найвищий військовий керівник НАТО прибув до Києва вперше з початку повномасштабної вторгнення

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 12:06
Найвищий військовий керівник НАТО прибув до Києва вперше з початку повномасштабної вторгнення
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Фото wikipedia.org

Найвищий військовий посадовець Альянсу − голова Військового комітету НАТО Роб Бауер прибув з візитом до Києва.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Бауера: "Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли".

Реклама:

Деталі: Бауер виступив на Київському безпековому форумі. Він подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом.

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що цей візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ним.

Пряма мова Бауера: "З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: НАТОКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
НАТО
Дуда: Росія може напасти на НАТО вже у 2026 році
Трамп назвав умову, за якої не виводитиме США з НАТО
Генсек НАТО Столтенберг вперше прибув з візитом до Вірменії
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: