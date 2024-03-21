Высший военный руководитель НАТО прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения
Высший военный чиновник Альянса − глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр прибыл с визитом в Киев.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Бауэра: "Мой визит − первая военная делегация НАТО, которая посетила Украину после широкомасштабного вторжения − является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо".
Детали: Бауэр выступил на Киевском форуме по безопасности. Он поблагодарил за возможность лично посетить Украину и встретиться с украинским политическим и военным руководством.
Глава Военного комитета НАТО отметил, что этот визит позволяет ему выразить "глубокое уважение" к мужеству и силе украинцев, которые они продемонстрировали как на поле боя, так и вне его.
Прямая речь Бауэра: "С каждым днем мы становимся ближе, более совместимыми. Вместе мы делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО".
Предыстория:
- Недавно Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистически настроен" относительно хода войны РФ против Украины в 2023 году.
- Он также призвал к трансформации боеспособности НАТО в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно".