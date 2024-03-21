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Высший военный руководитель НАТО прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 12:06
Высший военный руководитель НАТО прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото wikipedia.org

Высший военный чиновник Альянса − глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр прибыл с визитом в Киев.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Бауэра: "Мой визит − первая военная делегация НАТО, которая посетила Украину после широкомасштабного вторжения − является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо".

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Детали: Бауэр выступил на Киевском форуме по безопасности. Он поблагодарил за возможность лично посетить Украину и встретиться с украинским политическим и военным руководством.

Глава Военного комитета НАТО отметил, что этот визит позволяет ему выразить "глубокое уважение" к мужеству и силе украинцев, которые они продемонстрировали как на поле боя, так и вне его.

Прямая речь Бауэра: "С каждым днем мы становимся ближе, более совместимыми. Вместе мы делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО".

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Темы: НАТОКиев
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