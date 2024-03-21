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Ціллю російської атаки по Києву 21 березня було ГУР – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 березня 2024, 16:21
Ціллю російської атаки по Києву 21 березня було ГУР – джерело
ілюстрація ГУР

Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія вдарила по столиці зранку четверга, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Пряма мова джерела: "Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки.

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Всі вони збиті".

Що передувало: В ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх усі вдалося збити.

Теми: ракетний ударГУРвійна
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