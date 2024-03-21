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Целью российской атаки по Киеву 21 марта был ГУР – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 марта 2024, 16:21
Целью российской атаки по Киеву 21 марта был ГУР – источник
иллюстрация ГУР

Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия ударила по столице утром четверга, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Прямая речь источника: "Абсолютное большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки.

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Все они сбиты".

Что предшествовало: В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. По данным Воздушных сил, их все удалось сбить.

Темы: ракетный ударГУРвойна
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