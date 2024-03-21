Повітряні сили знищили всі 31 ракету, які летіли на Київ, зокрема, Іскандер і Кинджал

У ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами − їх усіх вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У ніч на 21 березня противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – РФ.).

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У результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!"

Деталі: Повідомляється, що ракети заходили з півночі і летіли на Київ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

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