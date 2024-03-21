ГУР: Залізниця у Крим, яку будує РФ, – "значуща ціль" для України

Залізниця до Криму, яку Росія будує на окупованій території, - є "значущою ціллю" для українських військ.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони – це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само".

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Деталі: За словами Юсова, загалом РФ продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики для постачання своїх окупаційних сил. І те, що зараз відбувається з Кримським мостом, їх не влаштовує, бо він не працює в повному обсязі. Тому росіяни намагаються посилити залізничне сполучення.

Юсов зазначив, що зараз відбувається "протидія цим планам".

Відповідаючи на запитання, чи вдасться ворогу закінчити будівництво залізниці до Криму окупованим півднем України, у представник ГУР сказав, що "це - завдання".

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Пряма мова: "Питання, що якщо або не вдасться, або не вкладуться в терміни. Якщо все ж таки вдасться, то як довго та як ефективно вона зможе працювати".

Що передувало: У листопаді 2023 року стало відомо, що Росія почала будівництво залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим і пройде окупованою територією Донецької, Запорізької та Херсонської областей.