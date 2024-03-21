ГУР: Железная дорога в Крым, которую строит РФ, – "значимая цель" для Украины

Железная дорога в Крым, которую Россия строит на оккупированной территории, - является "значимой целью" для украинских войск.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны – это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же".

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Детали: По словам Юсова, в целом РФ продолжает использовать именно железную дорогу как основной элемент логистики для снабжения своих оккупационных сил. И то, что сейчас происходит с Крымским мостом, их не устраивает, потому что он не работает в полном объеме. Поэтому россияне пытаются усилить железнодорожное сообщение.

Юсов отметил, что сейчас происходит "противодействие этим планам".

Отвечая на вопрос, удастся ли врагу закончить строительство железной дороги в Крым по оккупированному югу Украины, представитель ГУР сказал, что "это - задача".

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Прямая речь: "Вопрос, что если или не удастся, или не уложатся в сроки. Если все же удастся, то как долго и как эффективно она сможет работать".

Что предшествовало: В ноябре 2023 года стало известно, что Россия начала строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону и Крым и пройдет по оккупированной территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.