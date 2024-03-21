САП виходить зі структури Офісу генпрокурора і стає незалежним органом

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочинає працювати як юридична особа публічного права незалежна від Офісу генпрокурора.

Джерело: пресслужба ОГП, САП

Дослівно ОГП: "У відповідності до наказу заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 19 березня 2024 року № 52 Спеціалізована антикорупційна прокуратура як юридична особа публічного права розпочинає свою діяльність з 21 березня 2024 року".

Реклама:

Деталі: В Офісі генпрокурора пояснили, що це відбувається на основі ухваленого Верховною Радою 8 грудня минулого року закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

У САП зауважують, що початок функціонування незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухаються у судових інстанціях.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Верховна Рада на засіданні 8 грудня в цілому прийняла закон, який виокремлює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий орган прокуратури.