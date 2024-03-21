САП выходит из структуры Офиса генпрокурора и становится независимым органом

Специализированная антикоррупционная прокуратура начинает работать как юридическое лицо публичного права независимо от Офиса генпрокурора.

Источник: пресс-служба ОГП, САП

Дословно ОГП: "В соответствии с приказом заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 19 марта 2024 г. № 52 Специализированная антикоррупционная прокуратура как юридическое лицо публичного права начинает свою деятельность с 21 марта 2024 года".

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Детали: В Офисе генпрокурора объяснили, что это происходит на основе принятого Верховной Радой 8 декабря прошлого года закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

В САП отмечают, что начало функционирования независимой антикоррупционной прокуратуры не повлияет на расследование дел или поддержание государственного обвинения в суде по уголовным производствам, которые уже слушаются в судебных инстанциях.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Верховная Рада на заседании 8 декабря в целом приняла закон, выделяющий Специализированную антикоррупционную прокуратуру в отдельный орган прокуратуры.