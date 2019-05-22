Кириленко пояснив, чим небезпечний референдум "про мир" із РФ

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що в разі проведення референдуму щодо домовленостей із Росією можуть ухвалити вигідні Кремлю рішення.

Про це він написав у Twitter, коментуючи заяву нового голови Адміністрації президента Андрія Богдана.

"Тепер уже Меркель, Макрон і Путін поговорили про нас, але без нас. На тлі цього нового явища АП пропонує виносити питання миру і війни на референдум", – зазначив Кириленко.

Тепер уже Меркель, Макрон і Путін поговорили про нас, але без нас. На тлі цього нового явища АП пропонує виносити питання миру і війни на референдум. Зрозуміло,що всі проголосують "за мир",не вдаючись особливо у деталі. Що і є питомою метою Кремля. Решта для них - справа техніки — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 травня 2019 р.

"Зрозуміло,що всі проголосують "за мир", не вдаючись особливо у деталі. Що і є питомою метою Кремля. Решта для них – справа техніки", – вважає Кириленко.

Нагадаємо: