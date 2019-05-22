Кириленко пояснив, чим небезпечний референдум "про мир" із РФ
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що в разі проведення референдуму щодо домовленостей із Росією можуть ухвалити вигідні Кремлю рішення.
Про це він написав у Twitter, коментуючи заяву нового голови Адміністрації президента Андрія Богдана.
"Тепер уже Меркель, Макрон і Путін поговорили про нас, але без нас. На тлі цього нового явища АП пропонує виносити питання миру і війни на референдум", – зазначив Кириленко.
Тепер уже Меркель, Макрон і Путін поговорили про нас, але без нас. На тлі цього нового явища АП пропонує виносити питання миру і війни на референдум. Зрозуміло,що всі проголосують "за мир",не вдаючись особливо у деталі. Що і є питомою метою Кремля. Решта для них - справа техніки— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 травня 2019 р.
"Зрозуміло,що всі проголосують "за мир", не вдаючись особливо у деталі. Що і є питомою метою Кремля. Решта для них – справа техніки", – вважає Кириленко.
Нагадаємо:
- 21 травня новоспечений голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан допустив проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
- За його словами, команда президента Володимира Зеленського змушена "шукати компроміси", але не буде "торгувати" територіями України і людьми.