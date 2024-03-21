Поляки розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери завершили мітинг на напрямку пункту пропуску "Зосин - Устилуг" та розблокували рух вантажівок.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "О 21.10 отримано інформацію від прикордонної варти Республіки Польща про завершення польськими фермерами дій з блокування руху для вантажних транспортних засобів перед польським ППр "Зосин".

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На даний час пропуск усіх транспортних засобів здійснюється безперешкодно в обох напрямках".

Деталі: На уточнююче запитання "Української правди", чи є в ДПСУ інформація стосовно того, чи планують польські фермери відновити блокаду на цьому напрямку, Демченко відповів: "Це вся інфомація, яка є на цей момент".

Що передувало: Державна митна служба України повідомила, що 21 березня поляки тимчасово припинять протест, пов'язаний із частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин" - "Устилуг".

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21 березня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на напрямку пункту пропуску "Медика" - "Шегині".

Таким чином на кордоні з Польщею залишаються заблокованими 3 напрямки: "Ягодин", "Угринів" та "Рава-Руська".