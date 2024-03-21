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Поляки разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 марта 2024, 21:39
Поляки разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
фото с сайта "Волинські новини"

Польские фермеры завершили митинг на направлении пункта пропуска "Зосин" - "Устилуг" и разблокировали движение грузовиков.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В 21.10 получена информация от пограничной стражи Республики Польша о завершении польскими фермерами действий по блокированию движения для грузовых транспортных средств перед польским ППр "Зосин".

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В настоящее время пропуск всех транспортных средств осуществляется беспрепятственно в обоих направлениях".

Детали: На уточняющий вопрос "Украинской правды", есть ли у ГПСУ информация о том, планируют ли польские фермеры возобновить блокаду на этом направлении, Демченко ответил: "Это вся информация, которая есть на данный момент".

Что предшествовало: Государственная таможенная служба Украины сообщила, что 21 марта поляки временно прекратят протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин" - "Устилуг".

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21 марта польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков на направлении пункта пропуска "Медика" - "Шегини".

Таким образом на границе с Польшей остаются заблокированными 3 направления: "Ягодин", "Угринов" и "Рава-Русская".

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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