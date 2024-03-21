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У Харкові ідентифікували 4 загиблих унаслідок ракетного удару 20 березня – поліція

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 березня 2024, 23:45
У Харкові ідентифікували 4 загиблих унаслідок ракетного удару 20 березня – поліція
Наслідки удару по Харкову 20 березня. Фото - ДСНС Харківщини

Троє чоловіків та дві жінки загинули внаслідок влучання ракети у будівлю у Харкові 20 березня. Усі загиблі – працівники підприємства.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

Пряма мова: "Відучора всі п’ятеро вважалися зниклими безвісти. Та завдяки оперативній роботі наших слідчих та криміналістів, вже підтверджені особи чотирьох загиблих".

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Деталі: За даними Болвінова, загинули двоє макетників-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками - їм було 51 та 42 роки. Обоє згоріли на п’ятому поверсі. Одного з них фахівці ідентифікували через співпадіння з ДНК його матері, іншого – зі зразками брата.

Тіла двох жінок також знайшли на 5 поверсі. Одна з них працювала в постраждалій будівлі бухгалтером на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання. Їй було 56 років.

Друга жінка – 54-річна менеджерка зі збуту, її зразки ДНК співпали зі зразками її доньки.

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Пряма мова: "П'ята жертва – найімовірніше, колега цієї жінки. Він працював головним інженером на тому ж підприємстві. Зразки букального епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов'янська. Вже завтра, після досліджень та аналізів зможемо точно сказати, чи саме він є п'ятою жертвою воєнного злочину росіян".

Що було раніше: Російські війська 20 березня вдарили по одному з районів Харкова, в результаті чого загинуло 5 людей і 9 людей постраждало.

Теми: Харківжертвиракетний удар
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