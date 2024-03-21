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В Харькове идентифицировали 4 погибших в результате ракетного удара 20 марта – полиция

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 марта 2024, 23:45
В Харькове идентифицировали 4 погибших в результате ракетного удара 20 марта – полиция
Последствия удара по Харькову 20 марта. Фото - ГСЧС Харьковщины

Трое мужчин и две женщины погибли в результате попадания ракеты в здание в Харькове 20 марта. Все погибшие – работники предприятия.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Прямая речь: "Со вчерашнего дня все пятеро считались пропавшими без вести. Но благодаря оперативной работе наших следователей и криминалистов, уже подтверждены лица четырех погибших".

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Детали: По данным Болвинова, погибли два макетчика-дизайнера предприятия, которое занимается вывесками - им было 51 и 42 года. Оба сгорели на пятом этаже. Одного из них специалисты идентифицировали из-за совпадения с ДНК его матери, другого – с образцами брата.

Тела двух женщин также обнаружили на 5 этаже. Одна из них работала в пострадавшем здании бухгалтером на предприятии, которое производило электрооборудование. Ей было 56 лет.

Вторая женщина – 54-летняя менеджер по сбыту, ее образцы ДНК совпали с образцами ее дочери.

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Прямая речь: "Пятая жертва – вероятнее всего, коллега этой женщины. Он работал главным инженером на том же предприятии. Образцы букального эпителия матери главного инженера уже направляются к нам из Славянска. Уже завтра, после исследований и анализов сможем точно сказать, является ли именно пятой жертвой военного преступления россиян".

Что предшествовало: Российские войска 20 марта ударили по одному из районов Харькова, в результате чего погибло 5 человек и 9 людей пострадали.

Темы: Харьковжертвыракетный удар
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