Росіяни запускали крилаті ракети: по всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Російські загарбники вночі 22 березня запускали крилаті ракети в сторону України з району Каспійського моря, у Києві та в усіх областях оголошували масштабну повітряну тривогу, яка тривала майже 4 години.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС".

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Деталі: Повітряники уточнили, що пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря.

"Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00", - заначили в Повітряних силах.

Оновлено о 04.09. Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

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Оновлено о 04.32. У Києві та майже в усіх областях оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 04.33 Харківська область загроза балістичного озброєння з Бєлгородської області.

Оновлено о 04.41 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу.

Оновлено о 04.45. Крилата ракета на Сумщині, напрямок західний.

Оновлено о 04.46. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Оновлено о 04.49. Ракета на Кременчук

Оновлено о 04 51. Ще одна ракета на Кременчук з півдня.

Оновлено о 04.52. Ракета у Харківській області у напрямку Павлограда

Оновлено о 04.54. Ще ракета на Харківщині у тому ж напрямку

Оновлено о 04.56. Крилата ракета з Дніпропетровської області у напрямку на Кременчук.

Оновлено о 04.57. Крилата ракета на Кривий Ріг.

Оновлено о 05.17. Повітряна тривога поширилась на всю Україну.

Оновлено о 05.28. Повітряні сили повідомили: крилата ракета на Запоріжжі у напрямку Кіровоградської області; крилата ракета типу Х-22 на Запоріжжі, напрямок на захід; крилата ракета на Сумщині, напрямок на південь; ще крила ракета типу Х-22 у Донецькій області, напрямок на захід; крилата ракета у Кіровоградській області у напрямку Черкас; це крилата ракета на Полтаву; ракета на Кривий Ріг зі сходу; ракета на Кривий Ріг із Запоріжжя; крилата ракета на Сумщині у напрямку Чернігівської області; ще одна крила ракета на Сумщині у тому ж напрямку; ракета у напрямку Павлограда з Харківщини; аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро; крилата ракета на Черкащині напрямком на Умань; крилаті ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ; ракета на Кривий Ріг; Крилата ракета на Канатове.

Також зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Оновлено о 05.53 Крилата ракета на Дніпро; ракета на Кривий Ріг; Крилаті ракети у центральній частині Вінницької області, курс західний; крилаті ракети з Сумської області рухаються у напрямку Київщини; крилаті ракети з Київської області заходять у Вінницьку на межі з Черкаською областю; крилаті ракети з Вінниччини зайшли у Хмельницьку область.

Також Зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Попередні МіГ-31К здійснили посадку.

Оновлено о 05.55. Крилата ракета у напрямку Ладижина, Вінницької області; крилаті ракети в Тернопільській області, тримають курс на Івано-Франківщину; Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" на Черкаси.

Оновлено о 06.12. Крилаті ракети в Тернопільській області, тримають курс на Івано-Франківщину; Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" на Черкаси; Ракети на Житомирщині курсом на Львів; Крилаті ракети на Івано-Франківщині змінили напрямок руху на Львівщину; Старокостянтинів в укриття; Крилаті ракети з півдня у напрямку Дніпра; Аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро;

Також Зафіксовано зліт ще трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Оновлено о 07.06. Майже в усіх областях скасували повітряну тривогу.

Нагадаємо: Увечері 21 березня на півдні України зафіксували російські ударні БпЛА, пізніше рух безпілотників поширився на низку областей, там оголошена повітряна тривога.