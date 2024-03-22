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Россияне запускали крылатые ракеты: по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Станислав ПогориловПятница, 22 марта 2024, 03:45
Россияне запускали крылатые ракеты: по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
Фото: Getty Images

Российские захватчики ночью 22 марта запускали крылатые ракеты в сторону Украины из района Каспийского моря, в Киеве и во всех областях объявляли масштабную воздушную тревогу, которая длилась почти 4 часа.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

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Детали: Воздушники уточнили, что пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря.

"Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05.00", - отметили в Воздушных силах.

Обновлено в 04.09. Угроза применения баллистического вооружения с юга.

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Оновлено о 04.32. У Києві та майже в усіх областях оголошена повітряна тривога.

 

Обновлено в 04.33. Харьковская область угроза баллистического вооружения из Белгородской области.

Обновлено в 04.41. Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кривого Рога.

Обновлено в 04.45. Крылатая ракета на Сумщине, направление западное.

Обновлено в 04.46. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Обновлено в 04.49. Ракета на Кременчуг

Обновлено в 04 51. Еще одна ракета на Кременчуг с юга.

Обновлено в 04.52. Ракета в Харьковской области в направлении Павлограда

Обновлено в 04.54. Еще ракета на Харьковщине в том же направлении

Обновлено в 04.56. Крылатая ракета из Днепропетровской области в направлении Кременчуга.

Обновлено в 04.57. Крылатая ракета на Кривой Рог.

Обновлено в 05.17. Воздушная тревога распространилась на всю Украину.

 

Обновлено в 05.28. Воздушные силы сообщили: крылатая ракета на Запорожье в направлении Кировоградской области; крылатая ракета типа Х-22 в Запорожье, направление на запад; крылатая ракета на Сумщине, направление на юг; еще крылатая ракета типа Х-22 в Донецкой области, направление на запад; крылатая ракета в Кировоградской области в направлении Черкасс; это крылатая ракета на Полтаву; ракета на Кривой Рог с востока; ракета на Кривой Рог из Запорожья; крылатая ракета на Сумщине в направлении Черниговской области; еще одна крылатая ракета на Сумщине в том же направлении; ракета в направлении Павлограда с Харьковщины; аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" на Днепр; крылатая ракета в Черкасской области направлением на Умань; крылатые ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей в направлении на Киев; ракета на Кривой Рог; Крылатая ракета на Канатово.

Также зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Обновлено в 05.53. Крылатая ракета на Днепр; ракета на Кривой Рог; Крылатые ракеты в центральной части Винницкой области, курс западный; крылатые ракеты из Сумской области движутся в направлении Киевщины; крылатые ракеты из Киевской области заходят в Винницкую на границе с Черкасской областью; крылатые ракеты из Винницкой области зашли в Хмельницкую область.

Также зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Предыдущие МиГ-31К совершили посадку.

Обновлено в 05.55. Крылатая ракета в направлении Ладыжина, Винницкой области; крылатые ракеты в Тернопольской области, держат курс на Ивано-Франковскую область; Аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" на Черкассы.

Обновлено в 06.12. Крылатые ракеты в Тернопольской области, держат курс на Ивано-Франковскую область; Аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" на Черкассы; Ракеты на Житомирщине курсом на Львов; Крылатые ракеты на Ивано-Франковщине изменили направление движения на Львовщину; Староконстантинов в укрытие; Крылатые ракеты с юга в направлении Днепра; Аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" на Днепр;

Также Зафиксирован взлет еще трех МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Обновлено в 07.06. Почти во всех областях отменили воздушную тревогу.

 

Напомним: Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БПЛА, позже движение беспилотников распространилось на ряд областей, там объявлена воздушная тревога.

Темы: ракетный ударвойнаРосcияУкраина
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