У Харкові вибухи, пожежі на місці прильотів, є проблеми зі світлом - мер

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків знаходиться під обстрілом, на місці прильотів виникли пожежі.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Наразі близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів".

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Деталі: Мер закликав містян бути обережними - ворог може продовжувати обстріли.

Оновлено. Пізніше Терехов повідомив, що через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

"Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - додав він.

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