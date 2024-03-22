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В Харькове взрывы, пожары на месте прилетов, есть проблемы со светом - мэр

Станислав ПогориловПятница, 22 марта 2024, 05:07
В Харькове взрывы, пожары на месте прилетов, есть проблемы со светом - мэр
Фото: ГСЧС на Харкьковщине

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под обстрелом, на месте прилетов возникли пожары.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Сейчас около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом - враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых "прилетов".

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Детали: Мэр призвал горожан быть осторожными - враг может продолжать обстрелы.

Напомним: Российские захватчики ночью 22 марта запустили крылатые ракеты в сторону Украины из района Каспийского моря, в Киеве и во всех областях объявлена воздушная тревога.

Темы: Харьковракетный удар
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