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Росіяни нанесли 8 ракетних ударів по Запоріжжю, уражено об’єкти інфраструктури – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 березня 2024, 05:34
Росіяни нанесли 8 ракетних ударів по Запоріжжю, уражено об’єкти інфраструктури – ОВА
Фото: Getty Images

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що по Запоріжжю росіяни нанесли 8 ракетних ударів.

Джерело: Федоров у Telegram, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "8 ракетних ударів ворог наніс по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки".

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Деталі: За його словами, інформація щодо потерпілих уточнюється.

Оновлено. Пізніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що за попередніми даними зруйновано два  будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено.

"На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські загарбники вночі 22 березня запустили крилаті ракети в сторону України з району Каспійського моря, у Києві та в усіх областях оголошена повітряна тривога.

Теми: Запоріжжявійнаракетний удар
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