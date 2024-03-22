Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, поражены объекты инфраструктуры - ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что по Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов.

Источник: Федоров в Telegram, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "8 ракетных ударов враг нанес по Запорожью. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома".

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Детали: По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Обновлено. Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что по предварительным данным разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.

"К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется", - добавил он.

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Напомним: Российские захватчики ночью 22 марта запустили крылатые ракеты в сторону Украины из района Каспийского моря, в Киеве и во всех областях объявлена воздушная тревога.