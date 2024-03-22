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У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 березня 2024, 06:30
У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури
Фото: мапа google

Голова ради оборони Кривого Рогу повідомив, що в результаті комбінованої атаки є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури".

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Деталі: Він порекомендував, де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки.

Також Вілкул нагадав, що у місті працює 213 пунктів незламності, в яких усе є.

Оновлено. Пізніше Вілкул повідомив, що введено графіки аварійних відключень. "Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори", - заначив він.

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Нагадаємо: Російські загарбники вночі 22 березня запустили крилаті ракети в сторону України з району Каспійського моря, у Києві та в усіх областях оголошена повітряна тривога.

Теми: Кривий Рігракетний ударбезпілотники
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