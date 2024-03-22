У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури

Голова ради оборони Кривого Рогу повідомив, що в результаті комбінованої атаки є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури".

Реклама:

Деталі: Він порекомендував, де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки.

Також Вілкул нагадав, що у місті працює 213 пунктів незламності, в яких усе є.

Оновлено. Пізніше Вілкул повідомив, що введено графіки аварійних відключень. "Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори", - заначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські загарбники вночі 22 березня запустили крилаті ракети в сторону України з району Каспійського моря, у Києві та в усіх областях оголошена повітряна тривога.