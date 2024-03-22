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В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры

Станислав ПогориловПятница, 22 марта 2024, 06:30
В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры
фото: карта Google

Председатель совета обороны Кривого Рога сообщил, что в результате комбинированной атаки есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры".

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Детали: Он порекомендовал, где есть возможность - лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки.

Также Вилкул напомнил, что в городе работает 213 пунктов несокрушимости, в которых все есть.

Обновлено. Позже Вилкул сообщил, что введены графики аварийных отключений. "Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы", - отметил он.

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Напомним: Российские захватчики ночью 22 марта запустили крылатые ракеты в сторону Украины из района Каспийского моря, в Киеве и во всех областях объявлена воздушная тревога.

Темы: Кривой Рогракетный ударбеспилотники
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