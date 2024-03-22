В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры
Председатель совета обороны Кривого Рога сообщил, что в результате комбинированной атаки есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
Источник: Вилкул в Telegram
Прямая речь: "Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры".
Детали: Он порекомендовал, где есть возможность - лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки.
Также Вилкул напомнил, что в городе работает 213 пунктов несокрушимости, в которых все есть.
Обновлено. Позже Вилкул сообщил, что введены графики аварийных отключений. "Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы", - отметил он.
Напомним: Российские захватчики ночью 22 марта запустили крылатые ракеты в сторону Украины из района Каспийского моря, в Киеве и во всех областях объявлена воздушная тревога.