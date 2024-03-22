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Росіяни атакували енергооб’єкти, щоб спричинити масштабний збій - Міненерго

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 березня 2024, 07:11
Росіяни атакували енергооб’єкти, щоб спричинити масштабний збій - Міненерго
Фото: Герман Галущенко у Facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.

Джерело: Галущенко у Facebook

Пряма мова: "Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни".

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Деталі: За його словами, на жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

Також він повідомив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. "Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", - заначив Галущенко.

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Нагадаємо: Російські загарбники вночі 22 березня запускали крилаті ракети в сторону України з району Каспійського моря, у Києві та в усіх областях оголошували масштабну повітряну тривогу. За даними місцевої влади, є влучання в об'єкти енергетики.

Теми: енергетикаракетний удар
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