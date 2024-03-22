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Россияне атаковали энергообъекты, чтобы вызвать масштабный сбой - Минэнерго

Станислав ПогориловПятница, 22 марта 2024, 07:11
Россияне атаковали энергообъекты, чтобы вызвать масштабный сбой - Минэнерго
Фото: Герман Галущенко в Facebook

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.

Источник: Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны".

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Детали: По его словам, к сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях.

Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

Также он сообщил, что в части регионов есть перебои со светом. "Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", - отметил Галущенко.

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Напомним: Российские захватчики ночью 22 марта запускали крылатые ракеты в сторону Украины из района Каспийского моря, в Киеве и во всех областях объявляли масштабную воздушную тревогу. По данным местных властей, есть попадания в объекты энергетики.

Темы: энергетикаракетный удар
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