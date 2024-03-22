У Запоріжжі вже 25 постраждалих від ракетної атаки РФ, серед загиблих – дитина
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 22 березня 3 людей загинули, ще понад два десятки – постраждали.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, ДСНС
Деталі: 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько – загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя.
Також ранкова ворожа атака обірвала життя 62-річного чоловіка - водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.
ДСНС повідомила, що станом на 17 годину є 25 постраждалих.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Рятувальники розбирають зруйновані будівельні конструкції, надають допомогу комунальним службам, які працюють над відновленням транспортного сполучення.
Оновлено о 19:39: О 19:17 в ДСНС повідомили, що в Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях ліквідації наслідків ракетних ударів.
Що передувало: Протягом доби 21 березня російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах та 150 об'єктах інфраструктури.
У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.