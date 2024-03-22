В Запорожье уже 25 пострадавших от ракетной атаки РФ, среди погибших – ребенок

во время атаки РФ на ГЭС, ракета попала в троллейбус. водитель погиб. фото из Facebook генпрокурора Костина

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара по Запорожью 22 марта 3 человека погибли, еще более двух десятков - пострадали.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, ГСЧС

Детали: 8-летняя девочка и 35-летний мужчина - дочь и отец - погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья.

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Также утренняя вражеская атака оборвала жизнь 62-летнего мужчины - водителя троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

ГСЧС сообщила, что по состоянию на 17 часов есть 25 пострадавших.

последствия удара по частному сектору Запорожья. фото из Facebook генпрокурора Костина

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Спасатели разбирают разрушенные строительные конструкции, оказывают помощь коммунальным службам, которые работают над восстановлением транспортного сообщения.

Обновлено в 19:39: В 19:17 в ГСЧС сообщили, что в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на местах ликвидации последствий ракетных ударов.

Что предшествовало: В течение суток 21 марта российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели РФ.