Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі

Євген КізіловП'ятниця, 22 березня 2024, 17:08
Понад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Кияни укриваються в столичній підземці. Фото: Олег Сидоряка

У ніч на п’ятницю 22 березня, під час повітряної тривоги, на станціях київського метро укривалися понад 35 тисяч людей, із яких 3 440 – діти.

Джерело: КП "Київський метрополітен" у Facebook

Деталі: За його даними, минулої ночі, під час масованої ракетної атаки на столицю, на станціях підземки укривалися майже 25 тисяч людей.

Реклама:

У КП нагадали, що 46 підземних станцій метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій. Крім того, на станціях доступні лави, модульні стільці, ковдри та матраци, що видають чергові працівники.

При цьому працівники столичної підземки просять ставитися до речей дбайливо та повертати після завершення тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Дві останні ночі Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні. У ніч на 21 березня атака здійснювалась переважно на Київ. Росіяни атакували столицю 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх усі вдалося збити.

Вночі 22 березня країна-агресор потужно вдарила по всій Україні, намагаючись зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу: ударні дрони Shahed, балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101/Х-555 і Х-22, аеробалістичні ракети Х-47М2, керовані авіаційні ракети Х-59 та зенітні керовані ракети С-300/С-400. Протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі.

Теми: ракетний ударКиївметровійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

Усі новини...
ракетний удар
Боррель пообіцяв притягнення до відповідальності винних у масштабному ударі РФ по Україні
Голова ОВА: У Запоріжжі вже 20 постраждалих від ракетної атаки РФ, серед загиблих – дитина
Одна ракета влучила у будинок, інша − біля складів: наслідки удару росіян по Хмельницькому
Останні новини
23:37
футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
Усі новини...
Реклама: