Понад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі

У ніч на п’ятницю 22 березня, під час повітряної тривоги, на станціях київського метро укривалися понад 35 тисяч людей, із яких 3 440 – діти.

Джерело: КП "Київський метрополітен" у Facebook

Деталі: За його даними, минулої ночі, під час масованої ракетної атаки на столицю, на станціях підземки укривалися майже 25 тисяч людей.

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У КП нагадали, що 46 підземних станцій метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій. Крім того, на станціях доступні лави, модульні стільці, ковдри та матраци, що видають чергові працівники.

При цьому працівники столичної підземки просять ставитися до речей дбайливо та повертати після завершення тривоги.

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Що передувало: Дві останні ночі Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні. У ніч на 21 березня атака здійснювалась переважно на Київ. Росіяни атакували столицю 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх усі вдалося збити.

Вночі 22 березня країна-агресор потужно вдарила по всій Україні, намагаючись зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу: ударні дрони Shahed, балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101/Х-555 і Х-22, аеробалістичні ракети Х-47М2, керовані авіаційні ракети Х-59 та зенітні керовані ракети С-300/С-400. Протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі.