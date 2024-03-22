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Более 35 тысяч киевлян прятались в метро этой ночью

Евгений КизиловПятница, 22 марта 2024, 17:08
Более 35 тысяч киевлян прятались в метро этой ночью
Киевляне укрываются в столичной подземке. Фото: Олег Сидоряка

В ночь на пятницу 22 марта, во время воздушной тревоги, на станциях киевского метро укрывались более 35 тысяч человек, из которых 3 440 - дети.

Источник: КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Детали: По его данным, прошлой ночью, во время массированной ракетной атаки на столицу, на станциях подземки укрывались почти 25 тысяч человек.

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В КП напомнили, что 46 подземных станций метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Во время воздушной тревоги на вход открыты без исключений все вестибюли подземных станций. Кроме того, на станциях доступны скамьи, модульные стулья, одеяла и матрасы, которые выдают дежурные работники.

При этом работники столичной подземки просят относиться к вещам бережно и возвращать после завершения тревоги.

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Что предшествовало: Две последние ночи Россия наносит массированные ракетные удары по Украине. В ночь на 21 марта атака осуществлялась преимущественно на Киев. Россияне атаковали столицу 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. По данным Воздушных сил, их все удалось сбить.

Ночью 22 марта страна-агрессор мощно ударила по всей Украине, пытаясь разрушить энергетическую инфраструктуру. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения: ударные дроны Shahed, баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-22, аэробаллистические ракеты Х-47М2, управляемые авиационные ракеты Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели.

Темы: ракетный ударКиевметровойна
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