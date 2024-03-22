Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
П'ятниця, 22 березня 2024, 17:11
У п'ятницю команда Bring Kids Back UA зустріла п'ятьох дітей, яких викрала Росія: четверо з них – із дитячих будинків, віком від 3 до 10 років та одна 12-річна дівчинка. Ще чотири дитини раніше повернулися з тимчасово окупованих територій.
Джерело: керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram
Деталі: Діти, які повернулися з окупованих територій, вже відвідали Центр захисту прав дитини. Там вони розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких стали.
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Відомо, що дітей змушували ходити в російські школи, у яких розповідали, що немає самостійної держави Україна.
Єрмак зазначив, що міжнародна коаліція за повернення українських дітей працює та подякував Катару за посередництво.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Російська влада розробила цілу систему "перевиховання" викрадених з України дітей, намагається сформувати в них "російську ідентичність", переконує, що їхні батьки померли і вважає їх "потенційними терористами".
- Палата представників Конгресу США 20 березня схвалила двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення Росією українських дітей.