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Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей

Олена ІвашківП'ятниця, 22 березня 2024, 17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
Повернені українські діти, фото: Єрмак у Телеграм

У п'ятницю команда Bring Kids Back UA зустріла п'ятьох дітей, яких викрала Росія: четверо з них – із дитячих будинків, віком від 3 до 10 років та одна 12-річна дівчинка. Ще чотири дитини раніше повернулися з тимчасово окупованих територій.

 Джерело: керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Діти, які повернулися з окупованих територій, вже відвідали Центр захисту прав дитини. Там вони розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких стали.

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Відомо, що дітей змушували ходити в російські школи, у яких розповідали, що немає самостійної держави Україна.

Єрмак зазначив, що міжнародна коаліція за повернення українських дітей працює та подякував Катару за посередництво. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Російська влада розробила цілу систему "перевиховання" викрадених з України дітей, намагається сформувати в них "російську ідентичність", переконує, що їхні батьки померли і вважає їх "потенційними терористами".
  • Палата представників Конгресу США 20 березня схвалила двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення Росією українських дітей.

Теми: дітидепортація окупація
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