Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей

В пятницу команда Bring Kids Back UA встретила пятерых детей, которых похитила Россия: четверо из них - из детских домов, в возрасте от 3 до 10 лет и одна 12-летняя девочка. Еще четыре ребенка ранее вернулись с временно оккупированных территорий.

Источник: руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram

Детали: Дети, которые вернулись с оккупированных территорий, уже посетили Центр защиты прав ребенка. Там они рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых стали.

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Известно, что детей заставляли ходить в российские школы, в которых рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина.

Ермак отметил, что международная коалиция за возвращение украинских детей работает и поблагодарил Катар за посредничество.

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