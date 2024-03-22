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Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей

Алена ИвашкивПятница, 22 марта 2024, 17:11
Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей
Возвращенные украинские дети, фото: Ермак в Телеграм

В пятницу команда Bring Kids Back UA встретила пятерых детей, которых похитила Россия: четверо из них - из детских домов, в возрасте от 3 до 10 лет и одна 12-летняя девочка. Еще четыре ребенка ранее вернулись с временно оккупированных территорий.

 Источник: руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram

Детали: Дети, которые вернулись с оккупированных территорий, уже посетили Центр защиты прав ребенка. Там они рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых стали.

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Известно, что детей заставляли ходить в российские школы, в которых рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина.

Ермак отметил, что международная коалиция за возвращение украинских детей работает и поблагодарил Катар за посредничество. 

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Темы: детидепортация оккупация
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