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Зеленський провів "енергетичну" Ставку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 березня 2024, 17:52
Зеленський провів енергетичну Ставку
Зеленський. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів у п'ятницю 22 березня засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій було ухвалено кілька закритих рішень.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Єдина тема сьогодні – енергетика.

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Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади.

Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою".

Деталі: Зеленський повідомив, що на засіданні про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту доповіли голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

ВІДЕО ДНЯ

Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук доповідали про роботу ППО в ці два непростих дні.

Повідомляється, що Ставка ухвалила кілька закритих рішень.

Президент вкотре наголосив, що по-справжньому захистити Україну може лише рішення міжнародних партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО.

Що передувало: Протягом доби 21 березня російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах та 150 об'єктах інфраструктури

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.

У ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами − їх усі вдалося збити.

Теми: енергетикаЗеленськийвійна
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