Ворог вдарив балістикою по Одещині, виникла пожежа

Російські війська знову вдарили балістикою по Одещині, в місці влучання виникла пожежа.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Сили оборони півдня

Пряма мова Кіпера: З тимчасово окупованого Криму (ворог - УП) вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону.

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В Одеському районі, в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали".

Що передувало: Протягом доби 21 березня російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах та 150 об'єктах інфраструктури.

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами − їх усі вдалося збити.