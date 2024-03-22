Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог вдарив балістикою по Одещині, виникла пожежа

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 березня 2024, 19:28
Ворог вдарив балістикою по Одещині, виникла пожежа
Ілюстратвине фото - Сергій Лисак в Telegram

Російські війська знову вдарили балістикою по Одещині, в місці влучання виникла пожежа.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Сили оборони півдня

Пряма мова Кіпера: З тимчасово окупованого Криму (ворог - УП) вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону.

Реклама:

В Одеському районі, в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали".

Що передувало: Протягом доби 21 березня російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах та 150 об'єктах інфраструктури

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами − їх усі вдалося збити.

Теми: Одеська областьракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

Усі новини...
Одеська область
ДПСУ спіймала 8 чоловіків: у костюмах хімзахисту намагались втекти через Кучурганський лиман
На Одещині "Шахеди" пошкодили два агропідприємства
ОВА: Удар по Одесі у п’ятницю – наймасованіший за кількістю жертв. В області жалоба
Останні новини
23:37
футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
Усі новини...
Реклама: