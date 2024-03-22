Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ударил баллистикой по Одесщине, возник пожар

Татьяна ОлейникПятница, 22 марта 2024, 19:28
Враг ударил баллистикой по Одесщине, возник пожар
Иллюстративное фото - Сергей Лысак в Telegram

Российские войска снова ударили баллистикой по Одесской области, в месте попадания возник пожар.

Источник: Глава Одесской ОВА Олег Кипер, Силы обороны юга

Прямая речь Кипера: "Из временно оккупированного Крыма (враг - УП) ударил, предположительно "Искандер-М", пытаясь уничтожать инфраструктуру региона.

Реклама:

В Одесском районе, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали".

Что предшествовало: В течение суток 21 марта российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели РФ.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами - их все удалось сбить.

Темы: Одесская областьракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Одесская область
ГПСУ поймала 8 мужчин: в костюмах химзащиты пытались сбежать через Кучурганский лиман
В Одесской области "Шахеды" повредили два агропредприятия
ОВА: Удар по Одессе в пятницу - самый массированный по количеству жертв. В области траур
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: