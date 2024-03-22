Враг ударил баллистикой по Одесщине, возник пожар

Российские войска снова ударили баллистикой по Одесской области, в месте попадания возник пожар.

Источник: Глава Одесской ОВА Олег Кипер, Силы обороны юга

Прямая речь Кипера: "Из временно оккупированного Крыма (враг - УП) ударил, предположительно "Искандер-М", пытаясь уничтожать инфраструктуру региона.

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В Одесском районе, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали".

Что предшествовало: В течение суток 21 марта российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели РФ.

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В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами - их все удалось сбить.