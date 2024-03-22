Стрельба в Подмосковье: 40 человек погибли, возник масштабный пожар

В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, по меньшей мере 60 человек погибли, более 140 пострадали.

Источник: телеграм-каналы Baza, Astra, ТАСС, РИА "Новости", Интерфакс

Детали: Очевидцы также сообщили о о взрыве в здании Crocus City Hall.

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Над зданием видны клубы черного дыма.

По данным "РИА Новости", стреляло, как минимум, три человека в камуфляже.

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Дополнено: корреспондент "РИА Новости", который был на месте событий, рассказал, что в партер Crocus City Hall ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые.

После этого, по его словам, бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

Он также рассказал, что люди, которые находились в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться.

У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногірську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". Перші секунди нападу.Відео Mash pic.twitter.com/RUtkysydGx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

Дополнено в 20:00: Люди, которые не успели эвакуироваться из Крокус Сити Холл, заблокированы огнем. Предварительно их может быть около 100. Крыша здания разрушается.

Для задержания террористов по тревоге подняты все возможные силы. Губернатор Подмосковья Воробьев также уехал на место, организованный оперштаб.

Дополнено в 20.30: Baza сообщает, что пожарных до сих пор не подпускают к ТЦ. Они не могут начать тушение огня из-за того, что внутри до сих пор могут находиться преступники. По предварительным данным, они забаррикадировались в здании.

Точное количество людей, которые стреляли, пока неизвестно. Некоторые очевидцы сообщают о "пяти бородатых мужчинах с автоматами". Некоторые из них имели при себе рюкзаки.

Дополнено в 20.45: По данным российского телеграмм-канала "112", 40 человек погибли, 130 пострадали.

По предварительным данным четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.

Московский мэр Собянин отменил все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия в эти выходные.

Дополнено в 2:30 23 марта: По данным СКР, в результате теракта в Подмосковье погибло более 60 человек, более 140 пострадали..

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